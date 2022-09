Allerta gialla: temporale su Genova, piccoli allagamenti

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Temporale su Genova con piccoli allagamenti nel ponente cittadino.Lo rende noto la Regione. Il temporale ha impedito il regolare inizio delle semifinali del torneo di tennis Aon sui campi di Valletta Cambiaso. La prima gara era prevista alle 12: tutto slitta al pomeriggio, tempo permettendo.

Sul Centro e Levante della regione è in atto da questa mattina alle 8 e fino alle 24 l'allerta gialla. Pioggia anche nell'Imperiese e nel Savonese, senza segnalazioni di problemi.

La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale della Protezione civile, aperta per tutta la durata dell'allerta. Per la giornata di oggi è previsto il passaggio di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale caratterizzata anche da venti forti e mare mosso.

Prolungata fino alle 10 di domani l'allerta meteo gialla per temporali nel Levante, sulla costa dello Spezzino, mentre è confermata la chiusura dell'allerta alle 21 nella zona centrale della regione e alle 24 nell'entroterra del Levante. Lo rende noto Arpal. In mattinata precipitazioni generalmente moderate hanno interessato l'Imperiese mentre, successivamente, i fenomeni si sono fatti più insistenti sul Savonese e il Genovese. Precipitazioni anche molto forti, si sono avute sul Centro della regione, in particolare Val Polcevera e Val Bisagno. Sono stati registrati i valori di 24.6 millimetri in 15 minuti, 44 mm in 30 minuti e 71.8 millimetri in un'ora a Genova Bolzaneto (cumulata totale di 93 millimetri). Sono stati inoltre registrati 59 millimetri in un'ora a Genova Fiumara. Intensità forte anche ad Alpicella (Varazze) con 41.2 millimetri in un'ora. Domani è attesa instabilità su tutta la regione. I venti sono previsti tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso.