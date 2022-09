Maltempo: in Liguria domani allerta Gialla per temporali

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - L'arrivo di una perturbazione determinerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria dove Arpal ha emesso una allerta Gialla per temporali dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di domani, sabato 24 settembre.

Secondo le previsioni pioverà forte su tutta la Liguria ma l'allerta riguarda in particolare il centro e il levante.

Dal tardo pomeriggio di oggi, la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta la Liguria annunciando l'arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo Occidentale.

Già tra la notte e la mattinata di domani sono attese sul centro Ponente le prime piogge legate alle correnti umide meridionali che la precedono. Le precipitazioni, diffuse, interesseranno successivamente tutta la regione, con rovesci e temporali localmente forti e organizzati, specie sulle zone di Centro Levante, ma non esclusi anche a Ponente dove è segnalata una bassa probabilità di temporali forti. E' atteso anche il rinforzo dei venti meridionali a Levante e settentrionali a Ponente e l'aumento del moto ondoso fino a molto mosso. I fenomeni proseguiranno a Levante anche nelle prime ore di domenica 25 settembre, ancora la possibilità di rovesci e temporali anche forti. (ANSA).