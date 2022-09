Covid: continuano a salire i positivi, ma ospedalizzati calano

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Continua a salire il numero dei positivi al covid in Liguria, ma continua anche a calare il numero degli ospadalizzati. I nuovi casi sono 522 a fronte di 3685 tampo. Il tasso di positività è 14.16% un po' più alto del dato nazionale che è al 13.9%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 415. Il totale dei positivi è 8812, 106 in più. I nuovi contagiati sono 211 nell'area di genova, 99 nel Savonese, 74 nell'Imperiese, 69 nello Spezzino, 67 nel Tigullio e 2 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 117 (tre sono in terapia intensiva), 4 meno di ieri. C'è stato un decesso, un uomo di 90 anni ad Albenga. Da inizio pandemia i morti sono 5573. In isolamento domiciliare ci sono 4876 persone, 102 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1150 dosi di vaccino (ANSA).