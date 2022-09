Canalis promuoverà Liguria durante autunno-inverno

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Per promuovere il turismo durante la stagione autunno-inverno la Regione Liguria si affiderà per la terza volta a Elisabetta Canalis, protagonista di un nuovo video spot che sarà trasmesso sulle tv nazionali e sui social presentato quest'oggi al 62/mo Salone nautico internazionale di Genova.

"Trekking, cultura e borghi, focaccia e cappuccino: questo è ciò che Elisabetta Canalis ci racconta nello spot della campagna autunnale di promozione della Liguria, che da lunedì prossimo andrà in onda sulle tv nazionali - ha detto il governatore Giovanni Toti -. A chi ci ha accusato di aver sperperato denaro ricordo che è la terza volta che li utilizziamo per promuovere la nostra Regione e direi che tutto sommato ogni euro è stato ottimizzato al meglio".

"Né a Genova né in Liguria il turismo si ferma all'estate, lo stiamo dimostrando - sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci -. Nel 2022 i risultati sono stati incredibili sia per quanto riguarda le presenze dei turisti italiani che per gli stranieri.

E il 5 ottobre - anticipa il sindaco - alla presentazione della nuova mostra di Rubens ci sarà per la prima volta un calendario triennale degli eventi culturali in programma a Genova". In più Regione Liguria "sta lavorando affinché dopo le squadre di calcio Sampdoria, Spezia e Genoa abbiano il logo de 'lamialiguria' sulla maglia. "Stiamo lavorando per un capodanno straordinario a Genova che speriamo si possa seguire in tutta Italia", rivela Toti.

"I numeri ci dicono che l'interesse del mercato turistico nei confronti della nostra Regione è in costante crescita. - interviene il direttore generale dell'Agenzia regionale InLiguria Matteo Garnero - Non ci fermiamo qui: stiamo lavorando per consolidare le presenze anche in stagioni diverse da quella estiva, per creare un flusso turistico su 365 giorni all'anno".

(ANSA).