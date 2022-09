Bucci: 'Voglio lo stadio in mano a chi sa gestirlo'

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "Il Comune di Genova ha l'obiettivo di dare lo stadio a società che lo possano gestire bene perché il Comune non ha le competenze per una gestione moderna del Ferraris. Noi vogliamo arrivare a questo risultato, chi vuole giocare venga". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di una conferenza stampa al Salone Nautico. "Genoa e Sampdoria devono restare protagoniste e avranno tutto l'interesse a farlo, anche se ci fosse una società terza a gestire lo stadio ma non sono io che devo fare questi accordi, devo solo accettarli per la vendita e sono pronto ad accettare tutto quello che ci sarà sul piatto, basta raggiungere il risultato", ha affermato il sindaco (ANSA).