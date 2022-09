Al via il restauro del Forte Santa Tecla a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 23 SET - Un finanziamento di 3 milioni dal Ministero della Cultura permetterà di avviare nuovi interventi, divisi in due lotti, per lavori di restauro dello storico Forte di Santa Tecla a Sanremo. Ad illustrare i progetti il direttore regionale Alessandra Guerrini e il direttore del Forte Alberto Parodi alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e dell'assessore alla Cultura Silvana Ormea.

Presentati dagli architetti Salvatore Simonetti e Francesca Pavani dello Studio Simonetti Architettura di Torino, specializzato nel restauro di edifici storici, i lavori riguarderanno il restauro delle facciate, con consolidamento e conservazione del paramento murario in mattoni e pietra e la sistemazione delle aree esterne con la liberazione del fronte del Forte dalla terra riporto, realizzando una sistemazione a gradoni con rampe e zone verdi.

Il progetto complessivo è stato ispirato dal disegno degli antichi spalti, realizzati a metà settecento insieme al Forte e poi demoliti nel corso del XIX secolo. Le aree così recuperate potranno essere impiegate anche per esposizioni temporanee e luogo di incontro e sosta, diventando una vera e propria cerniera tra l'interno del Forte e Sanremo. (ANSA).