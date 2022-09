Millevele, Genova capitale della vela nel fine settimana

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Vela protagonista a Genova sabato 24 settembre con l'edizione numero 34 della Millevele, la veleggiata dello Yacht Club Italiano, quest'anno abbinata al nuovo main sponsor Iren e gemellata con il Salone Nautico.

Il colpo di cannone per centinaia di scafi sarà alle 11 con partenza nello specchio acqueo antistante il Lido d'Albaro. Tre i percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova fra l'area Fieristica e Punta Chiappa. Gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce.

Confermata anche la Millevele Classic per gli scafi d'epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il Trofeo YCI Heritage e la Coppa Boero tra i Circoli Velici del territorio.

Lo Yacht Club Italiano quest'anno ha rafforzato i propri legami con la Commissione europea tramite la sua Rappresentanza in Italia, diventata partner istituzionale nell'organizzazione della Veleggiata Millevele IREN 2022, che vedrà le bandiere europee issate sulle imbarcazioni in gara.

Alla manifestazione prenderà parte anche l'intrepido equipaggio di ITP In viaggio con Werlhof, 5 persone con Trombocitopenia immune (ITP) o Morbo di Werlhof, capitanato dal Mauro Pelaschier, con l'obiettivo di far conoscere questa rara patologia e trasferire alla comunità un messaggio di speranza.

(ANSA).