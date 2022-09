Migranti: Giannini, Ventimiglia è impegnativa in arrivo rinforzi

(ANSA) - RIVA LIGURE, 22 SET - "C'è la massima attenzione da parte del dipartimento della pubblica sicurezza e ci sarà una adeguata attenzione con i potenziamenti per avere poi rinforzi per poter sempre meglio espletare il servizio". A dichiararlo è il Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini, a Riva Ligure (Imperia) in occasione del conferimento alla Polizia di stato della cittadinanza onoraria.

"Certamente questa è una provincia di grande importanza, per le sue bellezze, per la vocazione turistica - ha aggiunto -, per il suo lavoro e poi perché è terra di confine una terra molto importante".

Il capo della polizia, che ha incontrato per un confronto sui temi relativi alla sicurezza anche il sindaco di Imperia e presidente della provincia Claudio Scajola assieme al prefetto di Imperia Armando Nanei e al Questore Giuseppe Peritore, ha parlato poi della situazione vissuta dalla città di Ventimiglia.

"Le problematiche dell'immigrazione sono particolarmente impegnative - ha detto - Su questo c'è il massimo impegno e anche quello sarà uno dei settori su cui opereremo. In realtà a Ventimiglia si stanno gestendo delle situazioni che nascono molto lontano, nascono in altri continenti e sono di grande importanza in questo momento storico. Tutto viene fatto con la massima attenzione e su questo l'impegno è e sarà sempre massimo". (ANSA).