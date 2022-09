Fanno ubriacare ragazza in disco e la violentano, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - I poliziotti della Squadra Mobile di Savona e del Commissariato di Alassio hanno arrestato due italiani, dipendenti della discoteca "Le Vele" di Alassio (Savona) con l'accusa di concorso nel reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane il 31 luglio scorso, nelle immediate vicinanze della discoteca.

Gli ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Gip presso il Tribunale di Savona, sono frutto di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e svolta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Alassio, scattata subito dopo il fatto e realizzata con una serie di accurati sopralluoghi e servizi mirati, necessari a riscontrare orari e luoghi del reato nonché ad attribuire a due presunti autori le rispettive responsabilità.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due arrestati avrebbero individuato, all'interno del locale, una giovane in palese stato di alterazione alcolica. L'avrebbero allontanata dalla pista da ballo facendola uscire da un'uscita secondaria per poi intrattenerla all'esterno, facendole bere altro alcool; infine l'avrebbero condotta con una scusa in un luogo appartato abusando di lei, fingendo poi di averla trovata per caso e riconducendola verso la discoteca.

Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Genova Pontedecimo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Il locale, ad agosto, era stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Savona dopo diversi interventi per liti, furti e un arresto per spaccio. (ANSA).