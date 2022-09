Crolla controsoffitto a scuola, l'aula era vuota

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Parte del controsoffitto di un'aula al secondo piano della scuola primaria Andrea Doria di Vallecrosia (Imperia) è crollato stamane in un momento in cui la stanza, utilizzata per varie attività scolastiche, era vuota. «Quanto accaduto deve essere approfondito e chiarito - dichiara il consigliere di opposizione Christian Quesada - Credo sia necessario valutare l'agibilità della classe dove è successo il crollo, oltre a una verifica generale dell'edificio per l'incolumità dei bambini e dei docenti e domenica in quella scuola ci sono i seggi elettorali».

A smorzare i toni è l'amministrazione comunale, che dichiara: «Sono caduti due pannelli del controsoffitto, non è successo nulla di grave. Si è creato dell'allarmismo per nulla: la questione è già stata risolta con l'intervento dei tecnici».

