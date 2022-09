Incendio Alassio: una residente, "ho pensato di morire"

(ANSA) - ALASSIO, 21 SET - Ha difeso la sua casa con una manichetta dell'acqua e la forza della fede. E' la storia di Chiara, una residente di Alassio che la scorsa notte si è svegliata con la casa circondata dalle fiamme. "Mi hanno svegliato con un messaggio - ha raccontato al quotidiano online IVG - Sono uscita e ho visto l'inferno. Il primo pensiero è stato 'Questa volta muoio' perché piovevano lapilli ovunque.

Quindi ho scritto a mio fratello di prepararsi a raccogliere le mie ceneri. Ma sono molto credente e, dopo attimi di scoramento, la fede mi ha dato la forza. Ho preso in mano la manichetta e ho cominciato a gettare acqua intorno e sulla casa per schermarla dalle fiamme". Poi l'arrivo dei soccorritori, che l'hanno aiutata a salvare l'edificio.

Intanto il Comune di Alassio ha deciso che per tutte le utenze che in questi giorni hanno avuto picchi di utilizzo dell'acqua sarà fatto un raffronto con lo scorso anno: il surplus, usato per aiutare a domare gli incendi degli ultimi 4 giorni, non verrà conteggiato. (ANSA).