Samp: per Giampaolo decisiva la sfida con il Monza

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Marco Giampaolo resta sulla panchina della Sampdoria ha deciso il Cda del club, dopo una giornata lunghissima col consiglio d'amministrazione in corso per quasi nove ore: nessuno è uscito dalla sede di Corte Lambruschini nemmeno per il pranzo. Per l'allenatore di Bellinzona, che oggi ha diretto l'allenamento ed ha avuto un confronto con la squadra dopo il ko con lo Spezia, una nuova occasione, anche se la sfida col Monza dopo la sosta di campionato sarà quasi certamente decisiva: in caso di sconfitta il ribaltone in panchina sarebbe annunciato.

Oggi il Cda della società avrebbe valutato diversi scenari, tenendo presente anche le difficoltà economiche del club che non avrebbero facilitato l'ipotesi di scegliere un nuovo allenatore se non qualcuno già a libro paga come Roberto D'Aversa. Anche perché Giampaolo è legato alla Sampdoria da un contratto fino al 30 giugno 2024. Dunque si riparte da lui con la consapevolezza che serve però una svolta dopo una partenza assai negativa, anche se il calendario è stato impegnativo, con appena due punti conquistati (pari con Juve e Lazio). Ma al di là delle sconfitte con le big pesano sul giudizio del tecnico le tre gare perse con Salernitana, Verona e Spezia, tutte in trasferta. (ANSA).