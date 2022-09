Picchia e sequestra compagna, arrestata dai carabinieri

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Maltratta ripetutamente la sua compagna, la picchia procurandole lesioni e poi la rinchiude nella loro abitazione senza permetterle di uscire, fino all'intervento di una conoscente che libera la donna. La vicenda è stata segnalata ai Carabinieri di Albisola, che hanno svolto le necessarie indagini e hanno chiesto all'Autorità Giudiziaria un provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo autore delle violenze. Nel frattempo, per evitare ogni ulteriore rischio, la donna era stata accompagnata presso una residenza protetta.

L'uomo, 38 anni, è stato arrestato stamani, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria. (ANSA).