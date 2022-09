Nuova piazza a Policlinico San Martino e 422 parcheggi interrati

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Una nuova piazza per il quartiere di San Martino, un ingresso adeguato per il Policlinico e nelle prime settimane di ottobre anche 422 nuovi posteggi sotterranei che permetteranno di alleggerire il traffico. Dopo 16 anni di attesa si chiude la vicenda del 'buco di San Martino', simbolo di degrado per chi si recava all'ospedale con un'opera che riqualifica in modo adeguato largo Benzi. Una nuova piazza di 2 mila metri quadri con tredici palme, aiuole con piante aromatiche, illuminazione a led per il risparmio energetico, lo spazio per la fermata del bus della linea 18 e un'area per i taxi, oltre al park interrato su 5 piani per una superficie di oltre 9.800 mq e un investimento in project financing, di circa 13,7 mln. "Nel 2017, quando abbiamo raccolto il testimone dall'amministrazione precedente, questa rappresentava una situazione complessa - ha ricordato il sindaco Marco Bucci - con un cantiere in abbandono da anni, un pessimo biglietto da visita per l'ospedale e per la città. Siamo riusciti a far ripartire il cantiere e adesso, nonostante i rallentamenti causati dalla pandemia e dall'aumento dei costi dei materiali, consegniamo a Genova una nuova area vitale per garantire un migliore servizio per l'utenza dell'ospedale e per il quartiere". Il nuovo parcheggio "renderà la zona più funzionale - ha detto il presidente ligure e assessore alla Sanità Giovanni Toti - visto che ci consentirà di regolamentare in maniera puntuale gli accessi e la viabilità di uno degli ospedali che è fiore all'occhiello della sanità ligure". L'opera" ci consentirà di disciplinare l'accesso all'area ospedaliera riservandola, quanto più possibile, a coloro che ne hanno effettiva esigenza - ha detto il dg del San Martino Salvatore Giuffrida - una parte degli oltre 400 stalli saranno messi a disposizione del personale a prezzi di particolare interesse, per agevolarne l'attività e migliorarne la permanenza in struttura". Per i sanitari, infatti, sarà messo a punto un abbonamento mensile così come per i residenti che potranno parcheggiare la notte dalle 18 alle 8 e nei festivi con una tariffa di 25 euro al mese mentre le tariffe orarie saranno di 2,20 euro. (ANSA).