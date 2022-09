Incendio in appartamento ad Arenzano, un intossicato

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento in via Leopardi ad Arenzano. Le fiamme sono partite dal primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Una persona è rimasta intossicata ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Per precauzione sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni gli altri inquilini che sono poi rientrati una volta domato l'incendio. (ANSA).