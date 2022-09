Entro fine anno i lavori di difesa al litorale di Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Al via entro la fine dell'anno i lavori per realizzare gli interventi di difesa del litorale chiavarese per proteggere la costa dalle mareggiate e assicurare spiagge più ampie. Il progetto, dal costo di 29 milioni, è suddiviso in lotti funzionali: il primo prevede la sistemazione del litorale grazie ad uno stanziamento di 14 milioni della Regione, cui fa capo la struttura commissariale di governo per la lotta al dissesto idrogeologico dopo la mareggiata del 2018.

"Stiamo lavorando con i nostri uffici per garantire, con i fondi residui destinati alla Liguria, la copertura totale dell'intervento fino ai 29 milioni previsti. Una decisione - ha spiegato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e commissario straordinario per la lotta al dissesto idrogeologico - che testimonia la portata storica di quest'opera per il Comune di Chiavari, impensabile fino a pochi anni fa. Dopo quella violenta mareggiata, per la prima volta in Italia partendo proprio dalla Liguria il sistema di Protezione civile sta impegnando risorse importanti non solo per il ripristino dei danni, ma anche per aumentare la 'resilienza' dei territori".

"Con i 14 milioni di euro stanziati da Regione - ha proseguito l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - saranno realizzati i lotti 1 e 2, che comprendono tre quarti del progetto complessivo. Il lotto 1 tra la fine di quest'anno e il 2023, il lotto 2 tra il 2023 e il 2024. L'integrazione con ulteriori risorse consentirà di aumentare la sicurezza dell'intera fascia costiera, anche a fronte della realizzazione dello scolmatore, il cui sbocco è previsto nell'area della collina delle Grazie".

"Tutto il fronte mare verrà ridisegnato - ha spiegato il sindaco di Chiavari Federico Messuti - e la città protetta dalle mareggiate. Grazie all'ulteriore sostegno di Regione Liguria saremo in grado di rafforzare le scogliere a protezione delle celle più a ponente ed impedire l'erosione delle spiagge".

