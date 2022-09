Covid: dopo settimane di calo tornano a salire i positivi

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Dopo settimane in cui il numero dei positivi era in costante diminuzione per la prima volta, in Liguria, il dato torna a crescere. Ora i positivi al covid in regione sono 8574, 76 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 780 a fronte di 5913 tamponi, 1143 molecolari e 4770 test antigenici. Il tasso di positività è del 13,19% (a livello nazionale è 13,9%) I nuovi casi sono 338 nell'area di Genova, 146 nel Savonese, 111 nell'Imperiese e nello Spezzino, 73 nel Tigullio, 1 non è residente in regione. I guariti sono 700, i morti 4, uno aveva 43 anni (è deceduto all'ospedale di Sarzana).

Le vittime da inizio pandemia sono 5571. In isolamento domiciliare ci sono 4603 persone, 14 in meno. I dati delle vaccinazioni nelle ultime 24 ore, fa sapere Regione Liguria, non sono disponibili (ANSA).