A Camogli 'Cucina d'epoca' riscopre i piatti del Rinascimento

(ANSA) - CAMOGLI, 20 SET - La storia di eccellenze come le torte salate liguri, i cibi arrivati dalle Americhe nel Cinquecento, spettacoli teatrali e proposte culinarie a tema nei locali del borgo: è il menù della seconda edizione di 'Cucina d'epoca', da venerdì 23 a domenica 25 settembre a Camogli (Genova), il festival che quest'anno è tutto dedicato all'arte culinaria nel Rinascimento. In regia c'è lo storico dell'alimentazione Massimo Montanari e sono coinvolti anche gli studenti dell'istituto alberghiero di Camogli. Tra gli ospiti attesi Antonio Santini (ristorante 'Dal Pescatore' a Canneto sull'Oglio, Antonella Campanini (storica dell'alimentazione dell'Università di Bologna), Davide Domenici (docente di Americanistica all'Università di Bologna) e Yann Grappe (storico e gastronomo, gestore a Bruxelles del 'Club des hydropathes', dedicato al vino di qualità). Sabato sera al teatro sociale di Camogli evento speciale con spettacolo dell'Accademia degli imperfetti, un "Banchetto Musicale" con la rielaborazione in chiave melodica dei menù dei due maggiori cuochi italiani del Cinquecento, Cristoforo Messisbugo e Bartolomeo Scappi. Al Festival in primo piano le specialità tipiche del Rinascimento italiano e le "guide" enogastronomiche d'epoca come quella di Ortensio Lando, autore nel 1548 di un 'Commentario' (1548), una sorta di tour enogastronomico attraverso il paese che esalta la cucina genovese e ligure soprattutto la tradizione delle torte salate. A 'Cucina d'epoca' spazio anche ai cibi che cominciano ad essere importati via mare proprio nel Cinquecento dopo la scoperta del nuovo continente da parte di Cristoforo Colombo, aprendo nuovi orizzonti al gusto dei palati italiani ed europei.

