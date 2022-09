Sampdoria, domani Cda per valutare Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Domani appuntamento importante per la Sampdoria: il Cda del club interverrà su questioni finanziarie ma all'ordine del giorno ci potrebbe essere anche la posizione del tecnico Marco Giampaolo che è in bilico dopo la sconfitta di sabato a La Spezia con i blucerchiati che si trovano in fondo alla classifica. C'è la volontà da parte dell'area tecnica di andare verso la conferma: infatti subito dopo il ko con lo Spezia il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti aveva sottolineato che Giampaolo sarebbe stato in panchina con il Monza subito dopo la sosta ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato e all'interno del CdA qualcuno sarebbe propenso all'esonero. A quel punto, vista la situazione economica del club, sarebbe quasi impossibile valutare opzioni diverse rispetto alla soluzione che porta a Roberto D'Aversa che è ancora a libro paga fino al prossimo giugno. (ANSA).