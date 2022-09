Regina: Bordighera omaggia Elisabetta II per funerale

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Bordighera (Imperia) ha deciso di omaggiare la Regina Elisabetta II nel giorno del suo funerale issando a mezz'asta la bandiera del Regno Unito accanto a quella italiana ed europea a Palazzo Garnier, sede del Comune.

"Bordighera esprime profondo cordoglio per la perdita di una personalità di straordinaria statura, esempio luminoso di dedizione, responsabilità e grazia" ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito che ha preso la decisione per rimarcare la vicinanza al Regno Unito della "città delle palme", storicamente legata alla comunità britannica che a partire dagli anni Cinquanta del 1800, a seguito della pubblicazione del libro "Il dottor Antonio" di Giovanni Ruffini, scritto in inglese e ambientato a Bordighera, scelse la cittadina rivierasca per lunghi soggiorni, soprattutto nei mesi invernali. (ANSA).