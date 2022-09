Possetti, amareggiati da esclusione Aspi e Spea

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - "Siamo amareggiati non tanto per i risarcimenti ma da un punto di vista di immagine: sembra che in Italia ci sia un accanimento solo sulle vittime, tra riti abbreviati e patteggiamenti. La cosa grave è che la norma ti permetta di sfuggire, di lasciare il processo". Così Egle Possetti, la portavoce del Comitato ricordo parenti vittime del ponte Morandi, dopo la decisione del tribunale di escludere Aspi e Spea come responsabili civili. "In processi di questo tipo - continua - dovrebbe esserci una norma ad hoc per la gestione delle parti, per avere una tutela particolare". (ANSA).