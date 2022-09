Incidenti e cantieri code su nodo autostradale ligure

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Mattinata difficile per i viaggiatori in movimento sul nodo autostradale ligure. Verso le 9 sulla A26 si è verificato tra Voltri e Masone in direzione nord un tamponamento tra due mezzi pesanti, senza feriti.

L'incidente ha creato code verso Gravellona.

Code fino a 3 km anche sulla A7 per cantieri per la riduzione di una carreggiata tra i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord e di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia verso Genova sempre per un cantiere.

Inoltre si sono formate code di 1 km tra il bivio dell'A10 con Savona e Albisola per lavori verso il capoluogo ligure.

