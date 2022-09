Blazquez, dimostrare che siamo i più forti della serie B

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - "Credo che siamo la squadra più forte della serie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perché il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato". Un messaggio forte quello di Andres Blazquez, ad del Genoa, in una intervista al Secolo XIX.

"Dopo sei partite avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo cinque di meno, ovviamente dico questo perché vorrei vincere sempre e anche la squadra quando scende in campo lo fa per ottenere sempre i tre punti".

Ha aggiunto Blazquez al quale dominare non basta. "Per ora quello che vedo è che dominiamo le partite, contro il Modena abbiamo fatto il 72% di possesso palla, più del 60% di passaggi riusciti e ho perso il conto delle occasioni da gol. Peccato non aver fatto due o tre gol in più, siamo stati superiori al Modena e secondo me il risultato non rispecchia l'andamento della partita". (ANSA).