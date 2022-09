Battuta antisemita: Rosso, se sono qui non mi sono dimessa

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - "Se sono qua vuol dire che non ho dato le dimissioni ma non ritengo che questa sia la sede opportuna". L'assessora al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso non ha voluto commentare la polemica divampata in seguito al caso delle parole dette durante il convegno sulla cultura ebraica a Genova. L'esponente della giunta Bucci ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti che hanno provato a parlarle a margine della commissione consiliare in corso sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati.

Lorenza Rosso, avvocato, non ha risposto neppure in aula alle ripetute richieste di chiarimento e di scuse avanzate dai banchi dell'opposizione. "Domani c'è il consiglio comunale", ha detto Rosso rivolgendosi al presidente della commissione, rinviando di 24 ore la questione. L'opposizione in consiglio comunale, con una nota congiunta, domenica sera ha chiesto le dimissioni dell'assessora. La presidente della comunità ebraica di Genova, Raffaella Petraroli, ha inviato una lettera al sindaco di Genova. Si tratta di una comunicazione riservata che per ora la comunità non ha intenzione di divulgare. (ANSA).