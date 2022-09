Anziano di 70 anni punto da vespe grave in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Un uomo di 70 anni è stato trasferito d'urgenza questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo per una reazione allergica causata dalla puntura di alcune vespe.

L'anziano, infatti, è stato raggiunto da uno sciame di insetti mentre si trovava a Ceriana, nell'entroterra di Sanremo.

Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo del 118, pronto a decollare da Albenga.

Dopo una prima valutazione, però, il personale sanitario che ha soccorso il 70enne ha optato per un trasferimento in ambulanza al più vicino ospedale sanremese. (ANSA).