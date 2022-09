Rissa durante la notte in centro storico a Genova, due feriti

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Due feriti la scorsa notte dopo una rissa nel centro storico di Genova. È successo in vico del Serraglio, tra piazza Caricamento e piazza Banchi. Due cittadini stranieri sono stati accoltellati. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e la polizia locale. Uno dei due è stato trovato a terra con ferite al volto e al torace ed è stato portato un codice rosso al San Martino. Il secondo è stato trovato poco distante con ferite all'addome: per lui è scattato il ricovero al Galliera, in codice giallo. Entrambi sono piantonati in ospedale. (ANSA).