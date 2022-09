Sanità: al via campagna per iscrizione donatori midollo

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Una campagna per sensibilizzare i giovani nella fascia dai 18 ai 35 anni ad iscriversi al Registro Nazionale IBMDR per la donazione di midollo osseo in quanto appartenenti alla fascia d'età più idonea per gli specialisti. Scatta da oggi e andrà avanti fino al 25 settembre con un protagonista d'eccezione: il supereroe Spiderman, il ligure Mattia Villardita. L'ha voluta Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. "La campagna è pensata per i ragazzi e le ragazze che, con un prelievo di sangue, un gesto semplice ma di grande generosità - ha spiegato Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria - possono iscriversi al Registro nazionale dando così un contributo determinante a salvare la vita di coloro che sono affetti da gravi patologie, come la leucemia. Sappiamo che i giovani sono generosi e lo hanno dimostrato in tante occasioni. Non è facile trovare un donatore di midollo compatibile ed è quindi indispensabile iscriversi al Registro, per aumentare le probabilità di poter salvare una vita: 'più siamo, più vite salviamo'.

La campagna per la donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche è promossa dal Ministero della salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo con sede all'ospedale Galliera e dalle Associazioni Admo, Adoces e Adisco con il patrocinio di Rai per il Sociale.

""La donazione di midollo osseo - ha spiegato la dottoressa Nicoletta Sacchi, Direttore della Struttura Complessa Laboratorio di Istocompatibilità /IBMDR - è l'unica cura efficace contro molte malattie del sangue. Ogni anno, nel nostro paese, sono oltre 2.000 i pazienti (molti di loro bambini) colpiti da queste terribili malattie che hanno bisogno di trovare il loro "gemello genetico". (ANSA).