Rigenerazione litorale Genova,valore immobili in 15 anni più 48%

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 17 SET - La riqualificazione del litorale di Genova farà crescere il valore degli immobili grazie a interventi su cinque macro ambiti: porto dell'innovazione (Foce), porto della diportistica (Molo, Maddalena, Prè), porto dei passeggeri (San Teodoro), porto delle merci (Sampierdarena, Cornigliano), porto della cantieristica (Sestri Ponente, Pegli). Nei prossimi cinque anni il valore medio delle case aumenterà del 20% passando dagli attuali 1.750 euro al metro quadrato a più di 2.100 euro. Considerando la piena attuazione delle ipotesi, si stima che il valore immobiliare della città di Genova possa aumentare, nel corso dei prossimi 15 anni, del 48 per cento, con un incremento aggiuntivo di circa ottocento abitanti teorici e 5.350 addetti, di cui duemila in fase di cantiere.

Sono i dettagli dello studio "La rigenerazione del litorale di Genova" commissionato dal Comune all'istituto Scenari Immobiliari (un altro è stato commissionato a Nomisma) e presentato al forum in corso a Santa Margherita Ligure.

Le operazioni di rigenerazione, si legge nel rapporto, dovranno rispondere alla sfida lanciata dalle continue e rapide trasformazioni ambientali, sociali ed economiche proponendo soluzioni in grado di riconnettere gli ambiti urbani dell'entroterra e del porto, cancellando i confini tra due porzioni della stessa città tradizionalmente considerate separate.

"I risultati delle analisi condotte da Scenari Immobiliari e Nomisma ci consegnano numeri importanti e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta: quella di una città che ha la reale ambizione di diventare capitale del Mediterraneo e che ha tutte le potenzialità per poter concretizzare l'obiettivo. Abbiamo 8 miliardi da spendere nei prossimi anni", ha detto il sindaco Marco Bucci.

"Genova ha bisogno di rigenerazione urbana. Questi grandi interventi, già finanziati, sono per Genova il ponte Morandi dell'immobiliare" è il commento di Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. (ANSA).