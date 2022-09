In Liguria vento a 122 km orari, stop lavoro in porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Liguria battuta dal forte vento sia sulla costa che nell'entroterra con raffiche che hanno raggiunto i 122,4 km/h, al Lago di Giacopiane, nel Comune di Borzonasca (Genova), ma non si registrano danni particolari. A Genova, al porto commerciale di Prà, il carico e lo scarico dei container è stato sospeso per motivi di sicurezza. Nell'area turistica del Porto Antico il vento ha raggiunto gli 80 km orari. Il vento soffia con forza su tutte le province, come dimostrano i dati Arpal: sul Monte Pennello alle spalle del ponente genovese raffiche a 121 km/h. 111,7 per Fontana Fresca (Sori, Genova) e nello spezzino a Zignago 104,8 km/h. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, sono stati una quindicina nel capoluogo per alberi e persiane pericolanti, cartelli abbattuti e gazebo divelti. Situazioni identiche anche nell'Imperiese, nello Spezzino e nel Savonese. Il vento resterà forte sul centro e sul levante della regione per tutto il giorno (ANSA).