Covid: in Liguria continuano a svuotarsi gli ospedali

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Continua a diminuire, in Liguria, il numero dei malati covid ospedalizzati. Sono 120 (3 in terapia intensiva), 15 meno di ieri. Nn sono segnalati decessi. Il numero dei morti da inizio pandemia è 5565. I nuovi contagiati sono 447 a fronte di 4046 tamponi (841 molecolari e 3205 test antigenici). Il tasso di positività è dell'11.4% mentre a livello nazionale si attesta al 12.2%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 490. I positivi sono 8671, 43 meno di ieri. I nuovi casi sono 191 nell'area di Genova, 76 nel Savonese, 71 nell'Imperiese, 64 nello Spezzino e 45 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 4553 perosne, 21 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 551 dosi di vaccino (ANSA).