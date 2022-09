Con un gol di Jagiello il Genoa supera il Modena

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Prima vittoria casalinga in campionato per il Genoa che grazie ad un gol di Jagiello a fine primo tempo ha sconfitto il Modena rilanciandosi in classifica.

La squadra di Blessin, che per l'occasione ha cambiato modulo affidandosi al 4-2-3-1 della scorsa stagione, ha dominato impegnando più volte il portiere avversario e colpendo anche un palo con Pajac.

Primo tempo tutto di marca genoana iniziato con una conclusione sbagliata di Portanova e proseguito con Gagno bravo ad opporsi a Pajac e Yalcin. Sul fronte opposto da segnalare un'azione personale di Diaw con Martinez attento in uscita.

Nel finale di tempo Jagiello da destra cerca l'angolo più lontano ma il diagonale è fuori. All'ultimo minuto invece liberato di tacco da Portanova, al termine di un'azione tutta di prima, il centrocampista polacco non sbaglia.

Calano i ritmi nella ripresa e cala il Genoa che non chiude la gara tenendo vivo un Modena sciupone come al 7' quando per un errore della difesa genoana Falcinelli si ritrova libero al limite ma calcia debolmente. E' l'unico vero pericolo con il Genoa che cerca in tutti i modi il raddoppio ma Gagno si supera su Badelj prima e viene salvato dal palo su conclusione di Pajac poi. Nel finale il portiere ospite evita ancora il secondo gol prima su Coda quindi su Aramu ma non la sconfitta che lancia i rossoblù al quinto posto. (ANSA).