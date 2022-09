Case raggiunte dal fuoco a Laigueglia in Liguria

Alcune case sono state raggiunte e danneggiate dalle fiamme dell'incendio divampato sulla collina sopra l'Aurelia tra Alassio e Laigueglia (Savona). Al momento non risultano persone ferite. Danneggiato anche l'ultimo piano di un ex albergo. Alcune famiglie erano state sfollate. Nonostante l'arrivo dei mezzi aerei, dei vigili del fuoco e di oltre 30 volontari antincendio, le fiamme, spinte da un forte vento, stanno continuando a salire sulla collina. Sul posto anche i sindaci Marco Melgrati (Alassio) e Roberto Sasso Del Verme (Laigueglia). Sono in azione due elicotteri e un canadair. La Regione ha chiesto l'intervento di un secondo canadair. Il governatore Giovanni Toti sta raggiungendo la zona.