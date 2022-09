Calcio: Osti,alla ripresa Giampaolo sarà ancora su panchina Samp

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Alla ripresa, con il Monza in casa, ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo a sedere sulla panchina. Anzi, non proprio lui, per le due giornate di squalifica sperando che una gli venga tolta, ma ci sarà ancora lui". Lo ha detto il dt della Sampdoria, Carlo Osti nel postpartita di Spezia-Sampdoria. "I numeri sono impietosi, due punti dopo sette partite sono pochissimi, però bisogna anche valutare la prestazione di oggi che secondo me è stata molto diversa rispetto alle altre due trasferte che abbiamo perso a Salerno e a Verona", ha aggiunto Osti a Sky Sport.

"Certo, non si può prendere gol dopo essere andati in vantaggio 30 secondi prima -sottolinea il dirigente blucerchiato - ma la squadra ha creato occasioni nel secondo tempo contro un ottimo avversario. Oltretutto eravamo in controllo della partita e sembrava che lo Spezia fosse più stanco. Tutte valutazioni che faremo martedì, ci sarà un confronto con il tecnico e con la squadra, la società sarà presente al completo e faremo le valutazioni all'interno", ha concluso. (ANSA).