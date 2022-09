A Savona "Guardiani della Costa for World Cleanup Day"

(ANSA) - SAVONA, 17 SET - In occasione del World Cleanup Day, l'appuntamento annuale che unisce 191 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito, Costa Crociere Foundation ha organizzato a Savona il "Guardiani della Costa for World Cleanup Day", il progetto nazionale di educazione ambientale promosso dalla fondazione.Circa 150 persone, tra cui studenti e docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Savona, Genova e del ponente ligure, si sono date appuntamento alla spiaggia libera del Priamar. I partecipanti, guidati dai volontari di Plastic Free OdvOnlus, nuovo partner di Guardiani della Costa, insieme alla Fondazione Acquario di Genova Onlus e all'Acquario di Genova, hanno raccolto circa 350 kg di rifiuti, in prevalenza plastica, e avviati allo smaltimento o al riciclo. La pulizia ha riguardato anche il mare e i fondali, grazie alle attività di snorkeling e SUP realizzate in collaborazione con OLPA (Osservatorio Ligure Pesca Ambiente). "In un momento di forte dibattito sul futuro del pianeta, abbiamo voluto lanciare la nuova edizione dei Guardiani della Costa proprio a Savona, l'home port principale della nostra flotta, con un'azione concreta per la salvaguardia del mare e delle spiagge - ha dichiarato Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Crociere e Segretario Generale della Fondazione - Guardiani della Costa è un progetto unico nel suo genere: unisce la rilevazione scientifica alla didattica e alla sensibilizzazione dei giovani, che diventeranno così cittadini ancora più responsabili". (ANSA).