Travolto da treno: era sui binari per raccogliere oggetto caduto

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Era sui binari per raccogliere un oggetto che gli era caduto l'uomo di 46 anni, albanese, che ieri sera è stato travolto e ucciso alla stazione di Bogliasco dall'' Intercity Milano-Livorno. E' quanto emerso dalle indagini della polizia ferroviaria, guidata dal primo dirigente Giuseppe Mariani, dopo avere visto le immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltato i testimoni. Il macchinista era appena ripartito da Nervi e stava entrando in stazione a Bogliasco quando si è trovato l'uomo sui binari. Nonostante la velocità ridotta non è riuscito a evitare l'impatto.

A maggio era morto a Voltri Charaf El Hachimy, uno studente di 16 anni travolto da un treno mentre attraversava i binari senza essersi accorto del pericolo. (ANSA).