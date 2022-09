Sedici denunce per maxi rissa nel centro di Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 16 SET - Sedici ragazzi denunciati, di cui sette minori, per una maxi rissa scoppiata a fine luglio a Sestri Levante. Quella notte si erano fronteggiati, all'incrocio tra via XXV aprile, via Palestro e vico Lombardo di Sestri Levante, due gruppi formati da cinque ragazzi della provincia di Varese in vacanza e 11 giovani di Sestri Levante e di Lavagna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due gruppi avrebbero iniziato a litigare per un contatto fisico accidentale: una spallata tra due ragazzi che stavano camminando in centro. I due, uno della provincia di Varese e l'altro del Tigullio, hanno iniziato prima a discutere per poi passare alle mani. Dopo pochi secondi si sono uniti altri ragazzi fino a che un ragazzo di 18 anni è stato ferito con una coltellata. Quando la pattuglia è arrivata i due gruppi sono scappati lasciando a terra il ferito. Il giovane era stato portato all'ospedale da dove era stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. I carabinieri hanno ricostruito quanto successo analizzando le telecamere di videosorveglianza. (ANSA).