Sciopero Tpl: in Liguria adesione sfiora il 100%

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - E' quasi totale l'adesione allo sciopero di 8 ore del trasporto pubblico in Liguria.

L'astensione dal lavoro è stata del 100% nella provincia di Savona, del 95% in quella di Imperia del 90% a Genova e La Spezia. Lo sciopero era stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna, Orsa contro le aggressioni al personale, fenomeno su cui, secondo i sindacati, non ci sono atti da parte delle aziende e del Governo per scoraggiarlo. A Genova bus e impianti di risalita si sono fermati dalle 9.30 alle 17.30. Più che raddoppiato il traffico di mezzi privati in città e parcheggi tutti occupati. Il servizio è stato garantito in ambito urbano solo per i disabili, mentre in ambito provinciale è avvenuto grazie ai servizi convenzionati dedicati ai portatori di handicap e anziani (ANSA).