In contromano in A12, "colpa del navigatore"

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Ha imboccato contromano gli svincoli che dal casello di La Spezia portano in direzione Genova, in A12, dopo un errore del navigatore. La polizia stradale ha ritirato la patente all'automobilista, di Carrara, oltre a multarlo e sottoporre a fermo la macchina. L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva percorso l'autostrada A15 venendo da Seriate verso Carrara. Immettendosi in A12 si è reso conto di averla imboccata in direzione Genova. A quel punto ha fatto inversione ed è entrato in contromano. Molti automobilisti sono riusciti a fermarsi in tempo evitando un frontale e hanno iniziato a chiamare la polizia. Gli agenti sono riusciti a fermare l'uomo che si è giustificato dicendo di avere ricevuto indicazioni sbagliate dal navigatore. (ANSA).