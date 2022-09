Falsa residenza, annullati biglietti tifosi Sampdoria

Circa 250 tifosi della Sampdoria si sono visti annullare il biglietto per assistere domani in trasferta alla partita Spezia-Sampdoria, in programma allo stadio Picco. Da ieri pomeriggio, la Prefettura della città ospitante, in sinergia con lo Spezia Calcio e le forze dell'ordine, ha avviato una serie di controlli per verificare la congruità dei dati anagrafici immessi al momento dell'acquisto online dei tagliandi. Il sospetto è che in molti avessero falsamente dichiarato la residenza in provincia della Spezia per poter ottenere un biglietto di curva, in particolare di Curva Piscina, essendo esauriti quelli per il settore ospiti.

La prima cernita ha già portato a scoprire "un numero elevato di tagliandi acquistati in maniera irregolare, riportanti dati anagrafici non corretti, che ne hanno reso necessario l'annullamento", fa sapere lo Spezia Calcio con una nota.

L'analisi delle anagrafiche continuerà fino a domani. "Coloro che nonostante l'annullamento del proprio tagliando (che per i tagliandi acquistati in modalità online verrà segnalato via e-mail) - recita una nota del club -, si presenteranno ugualmente allo stadio "Alberto Picco", verranno segnalati alle pubbliche autorità e perseguiti a termini di legge". (ANSA).