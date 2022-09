Chiara Ferragni con lo staff su Costa Toscana

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - La fashion icon di Instagram, nonché imprenditrice, Chiara Ferragni da ieri è su Costa Toscana, la nuova nave di Costa Crociere per una crociera nel Mediterraneo. Chiara Ferragni si è imbarcata ieri a Ibiza, in Spagna, assieme a nove componenti dello staff della sua azienda The Blond Salad. La nota imprenditrice digitale, che sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 27 milioni di follower da tutto il mondo, rimarrà a bordo di Costa Toscana alcuni giorni durante i quali, potrà vivere alcune delle esperienze offerte dalla nave più innovativa e green della flotta. (ANSA).