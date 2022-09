Blessin,voglio squadra concentrata che domini

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Archiviata la sconfitta di Palermo il Genoa punta a riscattarsi domani contro il Modena al Ferraris. "Non bisogna avere sbalzi di concentrazione, bisogna dominare le partite e segnare per gestire le fasi in cui si soffre un po'". Così Alexander Blessin, tecnico rossoblù.

"Palermo? Una sconfitta è una partita ma non lascia una una bella sensazione e sappiamo di poter fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita a livello di qualità col pallone, ma abbiamo da combinare la mentalità con il possesso. Adesso però siamo focalizzati sulla prossima partita".

Di certo domani sarà un Genoa diverso anche per l'assenza certa di Ekuban sino ad ora sempre titolare e il dubbio Bani.

"Ekuban per domani non ci sarà, ha bisogno di una settimana di riposo. Lo aspettiamo dopo la sosta: peccato perché aveva tanta energia positiva. Bani? Aspettiamo domani, ha fatto un allenamento e mezzo. Aveva un po' di febbre, vediamo domani: ma c'è anche Vogliacco".

Uomini diversi e modulo diverso con il possibile passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1 già visto la scorsa stagione. "Non mi voglio sbilanciare. In settimana abbiamo provato un po' di cose in allenamento, ma vedremo solamente domani cosa fare. Fatemi dormire un'altra notte e decideremo cosa fare. Il Modena? Lo abbiamo analizzato e nelle ultime partite, secondo noi, non meritava di perdere". (ANSA).