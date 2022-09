Via libera sindaci Tigullio e Paradiso a gara per spazzatura

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Si è sono tenute questa mattina, presso il salone del Consiglio Metropolitano di Genova, le sedute delle conferenze d'ambito dei bacini del Golfo del Tigullio e del Golfo Paradiso, per la scelta del modello di affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni di tali aree. Come stabilito dalla legge, spiega una nota della Città Metropolitana, "è infatti previsto che l'Ente metropolitano proceda ad un affidamento della gestione di tali servizi mediante ambiti territoriali, in modo che possano essere garantiti standard di qualità finalizzati al miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, e che, attraverso le economie di scala, riescano anche ad individuare forme di razionalizzazione delle tariffe".

"I sindaci, riuniti in conferenza, si sono quindi espressi su quanto illustrato dalla Città Metropolitana, la quale ha individuato e proposto alle assemblee il modello di affidamento tramite gara d'appalto, che verrà bandita a breve e si pone come obbiettivo la sua aggiudicazione entro fine anno, e lo hanno fatto votando favorevolmente con la unanimità dei presenti, suggerendo alcuni emendamenti al testo proposto, al fine di garantire una personalizzazione puntuale del servizio sui singoli territori, contribuendo attivamente alla proposta di delibera che verrà presentata in Consiglio Metropolitano il prossimo mercoledì 21 settembre". (ANSA).