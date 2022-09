Teatro Modena, Asef mette a disposizione bus navetta

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Un bus navetta che collega il centro città al teatro Gustavo Modena offerto e riservato agli spettatori del Teatro Nazionale di Genova, già attivo con l'inizio della nuova stagione teatrale. Andata e ritorno, il mercoledì sera, in occasione di ogni replica in programma, a partire da viale Duca D'Aosta, dinnanzi al teatro Ivo Chiesa, per riempire la prestigiosa sala teatrale di Sampierdarena. È questo il progetto varato quest'anno dalla direzione del Teatro Nazionale di Genova, realizzato con il sostegno di Asef Srl, l'azienda dei trasporti funebri del Comune di Genova. La partenza della navetta è prevista alle 19,30 e non sono previste fermate intermedie. Il servizio è gratuito e prenotabile al numero 0105342400, dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Alcuni anni fa Asef ha varato alcuni anni fa il fondo 'Asef per Genova'" attraverso cui contribuisce al sostegno di iniziative di valore sociale e socio culturale promosse da enti, associazioni e soggetti pubblici e privati. Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef e Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale spiegano che "la pandemia ha colpito duramente molti settori, ma forse uno di quelli che ne ha più risentito è la cultura in genere, il teatro in particolare. Il tentativo, perseguito con tenacia dalla Direzione del Teatro Nazionale di Genova, di agevolarne il rilancio non passa solo attraverso un cartellone straordinario interessante per un vasto numero di spettatori, ma anche attraverso l'offerta di agevolazioni e servizi. In questo senso, abbiamo accolto con favore la richiesta di sostenere un servizio navetta per condurre gli spettatori dal centro di Genova alla bellissima sala del teatro Modena. È questa una iniziativa che riteniamo possa costituire un tassello verso il rilancio culturale della nostra città, un segmento di un'operazione più vasta in cui cerchiamo di fare la nostra parte". (ANSA).