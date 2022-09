Tar annulla selezione professore Medicina Università Genova

L'applicazione di un regolamento precedente a quello in vigore ha determinato una procedura di selezione illegale, con parametri di valutazione insufficienti e meno trasparenti, assieme ad irregolarità relative al bando di concorso pubblico per il quale non basta la divulgazione on line, ma è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per questi motivi il Tar del Liguria, su un ricorso di un docente, ha annullato gli atti della selezione indetta nell'estate 2021 dall'Università degli Studi di Genova per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (Dimes), settore Fisiologia, bocciando il relativo bando di concorso, la nomina della Commissione giudicatrice, i verbali delle sedute e il decreto del Rettore del febbraio 2022 che individuava una professoressa come candidata selezionata per il proseguimento della procedura. (ANSA).