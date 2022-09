Porto Genova: Signorini, operazione Hapag-Spinelli significativa

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - "Questa è un'operazione significativa perché fa sbarcare in forze nel porto genovese un altro leader mondiale in partnership con una grande famiglia genovese. Avevamo visto una cosa simile con Messina e Msc, e queste sono tutte operazioni che rafforzeranno il porto". Il presidente di Autorita di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini commenta così, a margine dell'inaugurazione della nuova banchina F della Fiera di Genova, l'acquisizione da parte di Hapag Lloyd del 49% del gruppo Spinelli. "Genova è un porto in grado di movimentare l'attenzione delle grandi compagnie di navigazione e dei grandi terminalisti - ha detto Signorini - e operatori della logistica mondiale. Ma questa è un operazione che è stata condotta da un operatore privato e noi, come Autorita Portuale ne abbiamo preso atto, come tutti". (ANSA).