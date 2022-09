Porti: ufficiale sbarco Hapag-Lloyd a Genova con gruppo Spinelli

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - La conferma ufficiale dell'intesa che fa sbarcare il gruppo Hapag Lloyd, primo cliente in termini di volumi del porto di Genova, da azionista sulle banchine genovesi con l'acquisizione del 49% del gruppo Spinelli è arrivata oggi con una nota. "Hapag-Lloyd e Spinelli Group hanno stretto un accordo per unire le forze" recita il comunicato sul sito del colosso tedesco che per ora non fornisce dettagli. "La compagnia di navigazione di linea container tedesca acquisirà il 49% del Gruppo Spinelli - dice la nota - uno dei principali gruppi logistici italiani, dagli attuali azionisti, mentre la famiglia Spinelli continuerà a detenere la quota di maggioranza del 51%. Le parti hanno convenuto di non rivelare alcun dettaglio finanziario dell'accordo. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'approvazione delle competenti autorità antitrust, prevista entro i prossimi mesi". (ANSA).