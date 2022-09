Porti: Hapag Lloyd-Spinelli; Pessina, no impatto su personale

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - "La scelta di Hapag Lloyd su Genova si colloca all'interno di una strategia di sviluppo in Mediterraneo e in Medio Oriente che si è già concretizzata in investimenti sui terminal di Tangeri e di Damietta, e che nel caso particolare del gruppo Spinelli dal settore portuale prioritario si estende ad abbracciare anche l'intera catena logistica in cui il gruppo genovese è presente". Paolo Pessina, consigliere delegato di Hapag Lloyd Italia (nonché presidente di Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi genovesi) commenta così l'accordo raggiunto dal colosso di Amburgo per l'acquisizione del 49% del gruppo genovese Spinelli. "Hapag Lloyd - ribadisce - parteciperà con il 49% a tutte le attività del gruppo Spinelli il che significa inland terminal, logistica, spedizioni, trasporti su gomma". Quindi non solo terminal portuali anche se sono il pezzo probabilmente più significativo per il gruppo di Amburgo. "Non è previsto alcun impatto o alcuna integrazione fra il personale di Hapag a Genova e quello del gruppo Spinelli e ovviamente tutti i contratti in vigore con clienti terzi saranno validi al 100%" continua Pessina, sottolineando che per Hapag Lloyd "l'operazione, ancora soggetta all'approvazione dell'antitrust e degli altri soggetti competenti, assume un particolare peso competitivo nel mercato dei terminal in Italia e nel Mediterraneo". (ANSA).