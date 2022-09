Maltempo: Liguria chiude alle ore 13 l'Allerta temporali

Arpal ha annunciato la chiusura anticipata, alle ore 13.00, della Allerta gialla temporali sul centro levante della Liguria. L'atmosfera resta, comunque, instabile e non si escludono rovesci o locali temporali; il transito di un fronte freddo è atteso a cavallo tra venerdì e sabato, associato anche a rapidi fenomeni temporaleschi e a un calo termico piuttosto marcato rispetto ai valori registrati nelle ultime ore.

Sulle 24 ore cumulati 30 millimetri a Crocefieschi Santuario (Genova) mentre, nella notte, si sono registrate minime elevate soprattutto sul centro Levante (24.8 a Genova Centro Funzionale, 24.1 a La Spezia, valore in assoluto più alto 25.2 a Luni Provasco, nello spezzino). In mattinata, nubi irregolari sul settore centrale, più compatte a Levante, sereno a Ponente con venti meridionali, nella notte anche forti con raffiche sui rilievi che hanno toccato 81 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino. Il mare è mosso.

Per oggi, spiega Arpal, permangono condizioni di instabilità con residua alta probabilità di rovesci o temporali forti nella prima parte della mattinata. Successivo parziale miglioramento ancora in un contesto di variabilità perturbata con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone fino a sera.

