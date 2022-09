Giornata nazionale Sla, Aisla anche a Genova in gara solidarietà

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Una misura eccezionale, mai adottata finora. In occasione della Giornata Nazionale del 18 settembre, l'associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla) lancia un contributo straordinario per i propri soci: tutti i fondi raccolti con l'iniziativa saranno utilizzati per alleviare le conseguenze del caro energia. L'appuntamento è per il fine settimana del 17 e 18 settembre anche a Genova con lo slogan 'un contributo versato con gusto', per la XV edizione della manifestazione, che ha tutti gli ingredienti per segnare un vero e proprio record. La Giornata Nazionale diventa l'occasione per Aisla di offrire un aiuto tangibile: un'erogazione a fondo perduto a sostegno dei propri soci affetti da sclerosi laterale amiotrofica. È possibile chiedere il contributo fino al 30 settembre 2022. I criteri di ammissibilità e la domanda snella e semplice nella compilazione, sono disponibili online sul sito aisla.it. "Aisla si è sempre considerata una famiglia. In questi momenti aiutarci significa stringerci l'un l'altro - ha detto Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla -. La complessità della Sla è tale che necessita del coinvolgimento di molteplici competenze specialistiche e di un considerevole numero di ausili tecnologici ed elettromedicali. Oltre al peso dalla malattia, la nostra gente rischia di essere schiacciata dal carovita. Ed è per questo che la nostra Giornata Nazionale non poteva che essere dedicata alle famiglie", Domenica 18 settembre, anche a Genova con una donazione minima di 10 euro sarà possibile aggiudicarsi una delle bottiglie messe a disposizione grazie a Regione Piemonte, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Camera di commercio Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti. Con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale SLA promuove la ricerca scientifica e i diritti fondamentali del malato. Ed è così che la sera della vigilia, sabato 17 settembre, al calar del sole centinaia di monumenti si illumineranno di verde, luce portatrice di speranza e capace di unire in un unico grande abbraccio l'Italia intera.

