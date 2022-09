Genova, a Villa Croce arriva 'Fluxus 1962-2022'

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Inaugurata a Villa Croce di Genova 'Fluxus 1962-2022 - 60 years in Flux' (fino al 20 novembre) la mostra che celebra i 60 anni della nascita del movimento e del primo Festival Fluxus, tenutosi in Germania a Wiesbaden nel 1962, ricollegandosi con la prestigiosa rassegna The Fluxus Constellation che il museo di Villa Croce dedicò, nel febbraio 2002, a questo movimento artistico, ricevendo in donazione per la propria collezione tre opere di altrettanti artisti, Ben Vautier, Ben Patterson e Philip Corner. Fluxus è stato uno dei movimenti d'avanguardia più rivoluzionari dell'inizio degli anni '60, nato dalla associazione di molti artisti guidati da George Maciunas (Kaunas 1931 - 1978). La grande galassia Fluxus, contraddistinta da un atteggiamento artistico fluido, attrasse personalità internazionali differenti, da Joseph Beuys a Daniel Spoerri, da Nam June Paik a Yoko Ono.

La mostra di Villa Croce non intende esporre solo opere ma anche poster, manifesti, film, video, registrazioni musicali, riproponendo una serie di performance della "Fluxus Golden Age" a cura del giovane artista Mauro Panichella ed invitando gli artisti Fluxus ancora presenti sulla scena. Inoltre verrà invitato il regista Jeffrey Perkins a presentare il suo film "George" che ripercorre la vita di Maciunas già esposto alla Tate Modern di Londra e al MAXXI di Roma. (ANSA).